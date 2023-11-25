Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Соцсети Х предрекли многомиллионные убытки из-за слов Маска о евреях

Соцсети Х предрекли многомиллионные убытки из-за слов Маска о евреях

К концу 2023 года социальная сеть Х, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, может потерять до 75 млн долларов ввиду отказа крупных рекламодателей сотрудничать с платформой из-за высказываний миллиардера о евреях.

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