Соцсети Х предрекли многомиллионные убытки из-за слов Маска о евреях

К концу 2023 года социальная сеть Х, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, может потерять до 75 млн долларов ввиду отказа крупных рекламодателей сотрудничать с платформой из-за высказываний миллиардера о евреях.
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