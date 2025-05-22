Ростех готовит поставки самолетов SJ-100 и МС-21 в 2026

Корпорация "Ростех" подтвердила сохранение планов по началу поставок самолетов SJ-100 и МС-21 авиаперевозчикам в 2026 году, несмотря на появившуюся в СМИ информацию о возможном сокращении государственного финансирования.
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