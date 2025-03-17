Оториноларинголог сообщила, как наушники влияют на слух

Следует отказаться от прослушивание громкой музыки Длительное и частое воздействие громкой музыки через наушники является одним из основных факторов, способствующих ухудшению слуха, сказала РИАМО врач — сурдолог-оториноларинголог АО «Медицина» Лариса Вылегжанина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии