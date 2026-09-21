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Политнавигатор

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Третьей мировой не будет из-за подрыва моста в Латвии или захвата погранотряда в Эстонии – ветеран немецкой разведки

Третьей мировой не будет из-за подрыва моста в Латвии или захвата погранотряда в Эстонии – ветеран немецкой разведки

НАТО не захочет вступать в войну с Россией в случае нападения на небольшую страну-члена альянса. Об этом бывший президент федеральной разведывательной службы Германии Герхард Шиндлер заявил в интервью «Бильду», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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