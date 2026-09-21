Третьей мировой не будет из-за подрыва моста в Латвии или захвата погранотряда в Эстонии – ветеран немецкой разведки

НАТО не захочет вступать в войну с Россией в случае нападения на небольшую страну-члена альянса. Об этом бывший президент федеральной разведывательной службы Германии Герхард Шиндлер заявил в интервью «Бильду», передает корреспондент «ПолитНавигатора».