Страны Балтии намерены защищать границы "стеной дронов"

Литовские власти вместе с другими странами планируют возвести так называемую стену из беспилотников. Она должна защитить границы этих государств, сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте после встречи с коллегами из Латвии, Эстонии, Норвегии, Финляндии и Польши.