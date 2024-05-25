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Страны Балтии намерены защищать границы "стеной дронов"

Страны Балтии намерены защищать границы "стеной дронов"

Литовские власти вместе с другими странами планируют возвести так называемую стену из беспилотников. Она должна защитить границы этих государств, сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте после встречи с коллегами из Латвии, Эстонии, Норвегии, Финляндии и Польши.

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