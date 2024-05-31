Русский "охотник на истребители", "Прометей" и супербомба Д-30СН: Новейшее оружие на фронте. Чем ответит НАТО?

Коллаж ЦарьградаСегодня 4,8K прочитали На протяжении двух с лишним лет длится спецоперация. Страны НАТО всё ближе придвигаются к границам с Россией и уже почти напрямую участвуют в конфликте, поставляя Украине абсолютно все боеприпасы, поскольку своих у Киева не имеется.