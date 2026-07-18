Отменён красный уровень угрозы БПЛА в Липецкой области

Отбой «Красного уровня – Угроза атаки БПЛА» для Ельца, Елецкого МО, Долгоруковского МО, Становлянского МО, Измалковского МО, Краснинского МО, Данковского МО, Лебедянского МО, Лев-Толстовского МР, Чаплыгинского МО, Тербунского МО, Воловского МО.
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