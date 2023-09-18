ПРЕДПОСЫЛКИ ЕСТЬ: О ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА БЕНЗИН ВЫСКАЗАЛСЯ ДЕПУТАТ

Лев Добрый

Хорошо, что высказался депутат, а вообще эту проблему должен решать президент. Достаточно ему сказать, что за такие дела будут возбуждаться Уголовные дела, со всеми вытекающими последствиями. Барыги моментально поняли бы, что им надо делать! Либерализм власти во время войны, не самое лучшее дело!😱👈👍😜👀