Картина Дня

145 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Умеренный ислам это как бессимптомный Covid. Потом одни осложнения.Саудовская Аравия...
  • Россиянин
    Ну если так, то надо государственным языком объявлять русский язык.«Укрусь» — Мария ...
  • Барсик морозов
    Газу больше...нефти...а народу то какая радость с этих сверх добыч...."народного достояния"???? Было наше стало ваше!..."Газпром" прогноз...

Россия и Казахстан учатся совместно противостоять талибам: военные маневры в Туве

Россия и Казахстан учатся совместно противостоять талибам: военные маневры в Туве

На фоне растущих угроз с территории Афганистана, где к власти пришло радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в РФ), на полигоне Кара-Хаак в Республике Тыва сегодня, 31 августа, начались совместные ротные тактические учения военнослужащих России и Казахстана с акцентом на доставку тяжелых гранатометов и минометов на труднодоступные горные высоты для обеспечения огневой поддержки обороняющихся коллективных сил быстрого реагирования и уничтожения условных террористических бандформирований, переступивших границу союзного государства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх