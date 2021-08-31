Россия и Казахстан учатся совместно противостоять талибам: военные маневры в Туве

На фоне растущих угроз с территории Афганистана, где к власти пришло радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в РФ), на полигоне Кара-Хаак в Республике Тыва сегодня, 31 августа, начались совместные ротные тактические учения военнослужащих России и Казахстана с акцентом на доставку тяжелых гранатометов и минометов на труднодоступные горные высоты для обеспечения огневой поддержки обороняющихся коллективных сил быстрого реагирования и уничтожения условных террористических бандформирований, переступивших границу союзного государства.