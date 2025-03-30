Российские дилеры рассказали, когда исчезнут скидки на новые автомобили

Рынок новых автомобилей в России переживает период неопределенности, связанный с уровнем скидок. Если сейчас многие дилеры предлагают значительные дисконты, то, по прогнозам экспертов, эра щедрых предложений близится к концу.
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