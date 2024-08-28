Суд обязал муниципальное предприятие выплатить компенсацию семилетней девочке после несчастного случая, произошедшего во время прогулки возле котельной

В результате проверки, проведенной Красноуфимской межрайонной прокуратурой после обращения матери семилетней девочки, было установлено, что на территории котельной муниципального предприятия "Энергосервис" в поселке Подгорная, где произошла авария, образовалась горячая зола после горящее твердое топливо размещалось насыпью, при этом по периметру не было ограждения, что позволяло ребенку свободно приближаться к нему.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии