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Суд обязал муниципальное предприятие выплатить компенсацию семилетней девочке после несчастного случая, произошедшего во время прогулки возле котельной

Суд обязал муниципальное предприятие выплатить компенсацию семилетней девочке после несчастного случая, произошедшего во время прогулки возле котельной

В результате проверки, проведенной Красноуфимской межрайонной прокуратурой после обращения матери семилетней девочки, было установлено, что на территории котельной муниципального предприятия "Энергосервис" в поселке Подгорная, где произошла авария, образовалась горячая зола после горящее твердое топливо размещалось насыпью, при этом по периметру не было ограждения, что позволяло ребенку свободно приближаться к нему.

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