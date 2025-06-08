Наши роботы, лазеры и моторы. Обзор выставки «Металлообработка-2025»

В России научились выращивать детали сверхмощного авиационного двигателя ПД-35 на принтере, делать свои промышленные роботы, сервоприводы для тяжёлых станков, лазеры и караваны роботележек – всё для увеличения производительности труда и преодоления кадрового дефицита.