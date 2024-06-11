Театр абсурда
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Театр абсурда

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Зачем Путин собирается в Северную Корею и Вьетнам

Зачем Путин собирается в Северную Корею и Вьетнам

Сенатор Карасин объяснил, зачем Путин собирается в Северную Корею и Вьетнам Выяснились цели визита русского президента в КНДР и Вьетнам.

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Комментарии
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N
Nata
Штрафы и отправить в страну их флагов. Достали эти захватчики.
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13 час.

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