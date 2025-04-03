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Царьград

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Бежали поспешно, преступления не скрыли: Заявление Полянского

Бежали поспешно, преступления не скрыли: Заявление Полянского

В русском постпредстве указали, что Украина не смогла скрыть следы своих зверств в Курской области.Украинские боевики, поспешно убегая из Курской области, не смогли скрыть следы своих преступлений.

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