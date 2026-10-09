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Ассоциация GFCN выступила за объединение экспертов СНГ для защиты от фейков

Ассоциация GFCN выступила за объединение экспертов СНГ для защиты от фейков

Общий культурный и языковой контекст стран — членов СНГ позволит вести совместную борьбу с недостоверной информацией и обмениваться наработанными практиками.

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