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Совет по дому

193 подписчика

Ленивые голубцы без яиц — их оценили все, кто пробовал: делюсь рецептом идеального домашнего ужина

Ленивые голубцы без яиц — их оценили все, кто пробовал: делюсь рецептом идеального домашнего ужина

Расскажу про отличный вариант сытного домашнего блюда, когда надо приготовить любимое сочетание мяса, капусты и риса без лишних хлопот.

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