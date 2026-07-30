Банки повысили доходность бизнес-депозитов на фоне снижения ключевой ставки

Плавное снижение ключевой ставки в 2026 году не ослабило интерес российского бизнеса к депозитам. По данным Банка России, в первом полугодии объем средств юридических лиц на банковских счетах продолжал расти и к концу июня достиг 64,1 трлн рублей.