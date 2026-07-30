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Газета.ру

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Банки повысили доходность бизнес-депозитов на фоне снижения ключевой ставки

Банки повысили доходность бизнес-депозитов на фоне снижения ключевой ставки

Плавное снижение ключевой ставки в 2026 году не ослабило интерес российского бизнеса к депозитам. По данным Банка России, в первом полугодии объем средств юридических лиц на банковских счетах продолжал расти и к концу июня достиг 64,1 трлн рублей.

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