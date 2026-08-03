Миколог объяснил, почему грибы лучше собирать в корзину, а не в пакет

Использование полиэтиленового пакета во время длительной «тихой охоты» может сократить срок хранения собранных грибов, сообщилРИАМО миколог, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии, биологический факультет МГУ.
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