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Крымская газета

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Миколог объяснил, почему грибы лучше собирать в корзину, а не в пакет

Миколог объяснил, почему грибы лучше собирать в корзину, а не в пакет

Использование полиэтиленового пакета во время длительной «тихой охоты» может сократить срок хранения собранных грибов, сообщилРИАМО миколог, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии, биологический факультет МГУ.

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