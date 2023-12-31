Suzuki Jimny щеголяет фарами от Renault 5 и спойлером от Lancia Delta Integrale

Рамный внедорожник Suzuki Jimny, известный своими внедорожными качествами, претерпит изменения к предстоящему Токийскому автосалону 2024 года, и все благодаря изобретательности японской тюнинговой фирмы Damd.
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