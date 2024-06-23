Женщина потеряла сознание за рулем и столкнулась с грузовиком на Автозаводском шоссе

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на Автозаводском шоссе в Дзержинске. По предварительной информации, женщина, управлявшая легковым автомобилем Hyundai Solaris, потеряла сознание за рулем и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Renault.
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