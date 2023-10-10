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Суд признал законным увольнение полковника МВД после скандала с Анет Сай

Суд признал законным увольнение полковника МВД после скандала с Анет Сай

В Волгограде суд отклонил иск бывшего исполняющего обязанности начальника городского УВД полковника Алексея Климова, уволенного в июле после скандала с использованием транспорта ГИБДД в роли элитного такси.

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