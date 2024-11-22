В Екатеринбург прибыло божоле нуво 2024 года

В Екатеринбурге в третий четверг ноября традиционно стартовали продажи Beaujolais Nouveau. Однако, как сообщает «Новый День», год от года интерес к молодому красному вину из Франции падает – если еще десять лет назад бутылку божоле можно было приобрести во всех алкогольных магазинах города, то сейчас модное ноябрьское вино надо поискать.