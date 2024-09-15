Однопартиец Шольца призвал ускорить работу над «новыми минскими соглашениями» по Украине

Получила развитие ранее опубличенная итальянским изданием La Repubblica идея немецких социал-демократов подготовить «мирный план» для Украины, предполагающий отказ Украны от возврата военным путем потерянных территорий.
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