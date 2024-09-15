Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 411 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • наил Булатов
    откуда такой-тот был замечательный режиссер-этот ему в подстилки не годится ни как клоун а политтехнолог хреновы-наро...«Путь в никуда» –...
  • Регина Толстоброва
    Эта  Зелень замучит весь мир. Облизал все Штаты уже требуя оружия. кровопийца этот в заношенных штанах.Украина пытается ...
  • Евгений
    Народу-то уже реально похYй, что и как будет, зеленая плесень их заездила.«Путь в никуда» –...

Однопартиец Шольца призвал ускорить работу над «новыми минскими соглашениями» по Украине

Однопартиец Шольца призвал ускорить работу над «новыми минскими соглашениями» по Украине

Получила развитие ранее опубличенная итальянским изданием La Repubblica идея немецких социал-демократов подготовить «мирный план» для Украины, предполагающий отказ Украны от возврата военным путем потерянных территорий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх