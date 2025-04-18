Кремль: 20-й сезон разводов караулов начнётся на месяц раньше

В Кремле стартует 20-й сезон церемонии развода пеших и конных караулов Президентского полка. Открытие на месяц раньше запланированного привлечёт зрителей на Соборную площадь, чтобы увидеть впечатляющие военные ритуалы и конные перестроения.
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