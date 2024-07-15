АСАR: продукты с консервантами повышают риск развития волчанки

Группа ученых из Гарвардского Университета в США выявила, что употребление фабричных продуктов, содержащих большое количество сахара, подсластителей и консервантов, может значительно увеличить риск возникновения волчанки — хронического аутоиммунного заболевания.
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