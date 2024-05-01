Власти Киева намерены демонтировать памятник Жеглову и Шарапову

Киевские власти намерены демонтировать на территории города свыше 50 объектов, связанных с СССР, в том числе памятник персонажам фильма «Место встречи изменить нельзя» Жеглову и Шарапову, сообщает Telegram-канал украинского агентства УНН.
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