Директора строительной фирмы приговорили к году исправительных работ за взятку

Глава компании «Техносканер» пытался скрыть непроведение лабораторных исследований грунта. Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, Кировский районный суд признал виновным в подкупе в крупных размерах директора строительной компании «Техносканер».
Глава компании «Техносканер» пытался скрыть непроведение лабораторных исследований грунта. Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, Кировский районный суд признал виновным в подкупе в крупных размерах директора строительной компании «Техносканер».
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