Russia Accused Of Helping Iran Develop Carrier-Killing Supersonic Cruise Missiles Yet another major allegation against Russia has emerged this week in the pages of the London-based Financial Times, which says that Moscow has been helping Iran develop supersonic cruise missiles, in a clandestine program that has been ongoing throughout the war with the US and Israel.
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