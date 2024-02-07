20 старинных вещей, которые стоят баснословных денег

Никто не любит убираться на чердаке, но что, если я скажу, что вы можете найти там ценные вещи? Я не о предметах, которые несут сентиментальную ценность, а о тех, что вы сможете продать за сотни или даже тысячи долларов.
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