🎂15 декабря порталу Госуслуг исполняется 15 лет. Сейчас здесь 112 млн пользователей, которым доступны 1 600 услуг.
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🎂15 декабря порталу Госуслуг исполняется 15 лет. Сейчас здесь 112 млн пользователей, которым доступны 1 600 услуг.