Daily Storm

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Мишустин освободил от должности главу ПФР Андрея Кигима

Мишустин освободил от должности главу ПФР Андрея Кигима

Временно исполнять обязанности руководителя будет зампред правления фондаПресс-служба правительства РФ сообщила, что премьер-министр страны Михаил Мишустин освободил Андрея Кигима от должности руководителя Пенсионного фонда России.

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