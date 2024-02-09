Праздник и традиции: как встречают китайский Новый год в России Елена Галицкая10 февраля — день, который ознаменован не только в китайском календаре, но и отмечается миллионами людей по всему миру как начало китайского Нового года.
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