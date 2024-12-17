Если вы услышали одну из этих фраз, знайте, что вами манипулируют

Манипулятивное поведение используют, чтобы получить некую власть над другим человеком. Обычно манипулятор использует тактики, с помощью которых пытается нанести ущерб эмоциональному и психическому благополучию другого человека.
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