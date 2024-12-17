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Если вы услышали одну из этих фраз, знайте, что вами манипулируют

Если вы услышали одну из этих фраз, знайте, что вами манипулируют

Манипулятивное поведение используют, чтобы получить некую власть над другим человеком. Обычно манипулятор использует тактики, с помощью которых пытается нанести ущерб эмоциональному и психическому благополучию другого человека.

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