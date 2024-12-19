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Радиолюбитель Назаренко: выйти в эфир закрытой УВБ-76 нельзя с обычного приемника

Радиолюбитель Назаренко: выйти в эфир закрытой УВБ-76 нельзя с обычного приемника

В эфире закрытой для гражданского использования радиостанции УВБ-76, также известной как "радиостанция Судного дня", или The Buzzer ("Жужжалка"), прозвучали песня Shaman "Я русский", гимн СССР и музыка из балета "Лебединое озеро" Чайковского.

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