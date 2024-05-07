Доска позора: злостных неплательщиков алиментов внесут в открытый список

Госдума приняла правительственный закон об открытом реестре неплательщиков алиментов. Он станет мерой превентивного воздействия, объяснили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.
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