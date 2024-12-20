Генпрокурор заявил об усилении контроля за компаниями в сфере ЖКХ

В последние два года по инициативе Генеральной прокуратуры РФ из тарифов управляющих компаний исключены услуги на сумму в семь миллиардов рублей, а по фактам хищений уплаченных гражданами средств по прокурорским материалам возбуждено 28 уголовное дело.