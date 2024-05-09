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Дмитрий Денисов поздравил калужан с Днём Победы

Дмитрий Денисов поздравил калужан с Днём Победы

9 мая Городской Голова города Калуги Дмитрий Денисов поздравил жителей города со святым праздником. "79 лет назад наши прадеды и деды, сражаясь с подлым врагом за мир без нацизма и фашизма, добились долгожданной Победы.

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