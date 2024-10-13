Клёсов А.А. Экспертиза Велесовой книги. </lj-embed></lj-embed>Послесловие Александра Палкина: Попытки сделать Велесову книгу основой для тоталитарных сект типа "Родноверие" и ей подобных - лукавые попытки агентуры смертельных врагов Народа России расколоть единое тело Русского Православного Народа, создав базу духовной войны на самоуничтожение.
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