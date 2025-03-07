Вадим Андрюхин: «Региону в условиях сокращения населения требуются новые жители»

«Региону в условиях сокращения населения требуются новые жители, особенно братья-славяне», — считает главный редактор газеты «Новое дело» Вадим Андрюхин, комментируя приобретение жилья в регионе семьями из Херсонской области с помощью жилищных сертификатов.
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