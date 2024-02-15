Слуцкий выступил за приостановку сотрудничества с ПАСЕ

МОСКВА, 15 февраля, ФедералПресс. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий поддержал приостановку сотрудничества российских парламентариев с Парламентской ассамблеей ОБСЕ.
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