Минэкономразвития: иностранцы подали 20 заявок на российские "золотые визы"

Заместитель руководителя Министерства экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач заявил, что ведомство зафиксировало более 20 заявок на получение упрощенного вида на жительства (ВНЖ) в России от иностранных инвесторов.
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