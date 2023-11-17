Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 180 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья
    Тот, кто читает книги, всегда будет управлять теми, кто смотрит телевизор... лучше почитайте детямNature: просмотр ...
  • Алексей
    У касатак в море-океане никто роды не принимает😁В Центре океаногр...
  • Александр Самбур
    ой дэбиииилы!MTV3: МВД Финлянд...

Минэкономразвития: иностранцы подали 20 заявок на российские "золотые визы"

Минэкономразвития: иностранцы подали 20 заявок на российские "золотые визы"

Заместитель руководителя Министерства экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач заявил, что ведомство зафиксировало более 20 заявок на получение упрощенного вида на жительства (ВНЖ) в России от иностранных инвесторов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх