Пресс-служба «ПСЖ» опубликовала заявку на выездной матч с «Брестом» в 4-м туре Лиги 1.Пресс-служба «ПСЖ» опубликовала заявку на выездной матч с «Брестом» в 4-м туре Лиги 1.