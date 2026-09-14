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Губку для посуды всегда делю на две части: способ кажется мелочным, пока не начинаешь считать расход

Губку для посуды всегда делю на две части: способ кажется мелочным, пока не начинаешь считать расход

Бережливые хозяйки не используют посудные губки целиком, а разрезают их пополам. В чем смысл, плюсы и минусы такого лайфхака, рассказывают авторы ВК-сообщества «Кулинария | Отличная хозяйка, жена и мама».

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