Росавиация: в аэропортах Ярославля и Костромы ввели временные ограничения

Временные ограничения введены в аэропортах Ярославля и Костромы, сообщили в пресс-службе Росавиации.«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — написал официальный представитель ведомства Артём Кореняко в своём Telegram-канале.
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