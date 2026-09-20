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Все о Музыке

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Она просто Майли (Miley): семь отрывков из "Bass Persuades"

Она просто Майли (Miley): семь отрывков из "Bass Persuades"

Её десятый альбом полон неожиданных коллабораций, смелых текстов и невероятно цепляющих мелодий. Выход нового альбома Майли Сайрус (Miley Cyrus)— это всегда событие.

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