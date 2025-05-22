Почему же они не боятся?

Ирина Некрасова Давным-давно пора судить с конфискацией всего имущества у семьи! Так было когда-то и так должно быть! Разворовали всю страну стервятники ненасытные! Читать - и то стыдно. И больно. И тошно.

Кошмар Неужели так трудно проверить у родственников коррупционеров соответствие их приобретений их доходам? Или депутаты боятся, что их родственники не пройдут проверку на вшивость?