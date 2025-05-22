Николай Петров В Госдуме предложили конфисковывать имущество у родственников коррупционеров Депутат Госдумы Михаил Делягин («Справедливая Россия — За правду») внес в нижнюю палату законопроект, предполагающий конфискацию имущества у членов семей лиц, осужденных за коррупционные преступления.
Почему же они не боятся?
Комментарии
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Ирина Некрасова
Давным-давно пора судить с конфискацией всего имущества у семьи! Так было когда-то и так должно быть! Разворовали всю страну стервятники ненасытные! Читать - и то стыдно. И больно. И тошно.
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3 час.
Кошмар
Неужели так трудно проверить у родственников коррупционеров соответствие их приобретений их доходам? Или депутаты боятся, что их родственники не пройдут проверку на вшивость?
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3 час.
Нина Грекова
Моё мнение. Почему ничего не боятся коррупционеры? Да потому что наши Законы "что дышло ...." а вот была бы статья расстрел, вот тогда бы подумали ....
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2 час.
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