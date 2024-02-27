Датчанин Томассон возглавил сборную Швеции

Новым главным тренером шведской сборной назначен Йон-Даль Томассон. Сайт Федерации футбола Швеции сообщает, что контракт с Томассоном заключен до конца отборочных игр ЧМ-2026 и будет автоматически продлен, если команда попадет на чемпионат мира.