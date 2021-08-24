Дискуссии о политике "Не в стороне"Политика«Крымская платформа» провалилась в свидомую бездну...Запад чётко дал понять Киеву, что его фантомные боли ему до лампочки!Так называемая «Крымская платформа», столь широко распиаренная украинскими властями, очевидно, провалена.Вернуться к статье96НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьразводной ключпанове шейте новые шаровары желательно, красного цвета,собирайте Переяславську Раду и с новым гетманом к царю иного выхода у вас нема!mark1970 Маргулан ТоксанбаевДумается мне, что весь этот "шабаш" затевался ради одного - прогнуть Россию может только украина, но чтобы это сделать ей, украине, нужные деньги. Дайте нам денег и побольше и мы вернём не только Крым, но и все "исконно украинские земли вплоть до Урала" - наверняка уже и "изыскания" историков готовы ))))Vladimir LioubimcevНу да... все отвоюют... хэрои же...ВМВладимир МоргуновКонфисковать дом в Крыму этого, вконец свихнувшегося от бессилия и тупости, дебила. Организовать там санаторий для детишек из ЛДНР.Vladimir LioubimcevДа не нужно трогать дом Зеленского... пусть приедет сам и будет продавать его. посмотрим, как он сунется в Крым? Рискнет ли?Vladimir LioubimcevЗеленский то ждет некую справку от кого-то, что нынешняя Украина - это наследница Хазарии. То теперь заявляет, что Украины - это и есть Русь... Короче: крутит этот тупой жЫдо-бандэровец что попало, и как попало. Что "выгорит"?ЕЛена СтовберДа....всюду деньги, деньги, деньги...ВСЮДУ деньги ...господа....ЕЛена СтовберПорядка в мозгу нет....вот и крутит "на авось"...КотищевОдна умная мысль дошла до идиота, что европы нас боятся. "Ссышь значит уважаешь!" говорили в нашем дворе, а другого нам в России и не надо, пусть любят украину (особо извращенными способами).Комментировать
Свежие комментарии