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«Крымская платформа» провалилась в свидомую бездну...Запад чётко дал понять Киеву, что его фантомные боли ему до лампочки!

«Крымская платформа» провалилась в свидомую бездну...Запад чётко дал понять Киеву, что его фантомные боли ему до лампочки!

Так называемая «Крымская платформа», столь широко распиаренная украинскими властями, очевидно, провалена.

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разводной ключ
панове шейте новые шаровары желательно, красного цвета,собирайте Переяславську Раду и с новым гетманом к царю иного выхода у вас нема!
mark1970 Маргулан Токсанбаев
Думается мне, что весь этот "шабаш" затевался ради одного - прогнуть Россию может только украина, но чтобы это сделать ей, украине, нужные деньги. Дайте нам денег и побольше и мы вернём не только Крым, но и все "исконно украинские земли вплоть до Урала" - наверняка уже и "изыскания" историков готовы ))))
Vladimir Lioubimcev
Ну да... все отвоюют... хэрои же...
Владимир Моргунов
Конфисковать дом в Крыму этого, вконец свихнувшегося от бессилия и тупости, дебила. Организовать там санаторий для детишек из ЛДНР.
Vladimir Lioubimcev
Да не нужно трогать дом Зеленского... пусть приедет сам и будет продавать его. посмотрим, как он сунется в Крым? Рискнет ли?
Vladimir Lioubimcev
Зеленский то ждет некую справку от кого-то, что нынешняя Украина - это наследница Хазарии. То теперь заявляет, что Украины - это и есть Русь... Короче: крутит этот тупой жЫдо-бандэровец что попало, и как попало. Что "выгорит"?
ЕЛена Стовбер
Да....всюду деньги, деньги, деньги...ВСЮДУ деньги ...господа....
ЕЛена Стовбер
Порядка в мозгу нет....вот и крутит "на авось"...
Котищев
Одна умная мысль дошла до идиота, что европы нас боятся. "Ссышь значит уважаешь!" говорили в нашем дворе, а другого нам в России и не надо, пусть любят украину (особо извращенными способами).

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