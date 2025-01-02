Ребенок телефонным звонком спас мать за час до Нового года

В Петербурге ребенок вызвал полицию за час до Нового года и спас мать от отца В Санкт-Петербурге ребенок спас мать, позвонив в полицию за час до Нового года, когда отец попытался задушить женщину на глазах у сына, сообщает РЕН ТВ.