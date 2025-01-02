FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 842 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Плевать самоходный , старый перДаун хотел на всех этих Кенифов вместе взятых  Какое значение имеет мнение какого-то а...В США обвинили Ба...
  • Лидия Санникова
    Так и умрет в колготках на сцене...Валерий Леонтьев ...
  • Александр Т
    Ну да обстреляли в Грозном и потом подбитый самолёт пролетел больше 600 км и только потом упал. Причём 302 км над Кас...В Казахстане резк...

Ребенок телефонным звонком спас мать за час до Нового года

Ребенок телефонным звонком спас мать за час до Нового года

В Петербурге ребенок вызвал полицию за час до Нового года и спас мать от отца В Санкт-Петербурге ребенок спас мать, позвонив в полицию за час до Нового года, когда отец попытался задушить женщину на глазах у сына, сообщает РЕН ТВ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх