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Спички - не игрушка

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В реестре контролируемых лиц почти 700 тысяч иностранцев: остался месяц

В реестре контролируемых лиц почти 700 тысяч иностранцев: остался месяц

Русский Колоколъ Ilya Moskovets/URA.RU Что грозит включенным в реестр мигрантам при встрече с сотрудниками правоохранительных органов? Алексей НИКИТИН По всей Росси в эти дни в отделения миграционной службы выстраиваются длинные очереди из иностранцев.

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